"Локомотив-Пенза" впервые в истории стал чемпионом России по регби

В финальном матче железнодорожники в овертайме победили красноярский "Енисей-СТМ"

ТАСС, 18 июня. "Локомотив-Пенза" со счетом 23:20 после овертайма победил красноярский "Енисей-СТМ" в финальном матче плей-офф Пари - Чемпионата России по регби. Встреча прошла в воскресенье в Красноярске.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 17:17. "Локомотив-Пенза" после первого тайма уступал сопернику 0:17.

В матче за третье место победу одержал красноярский "Красный Яр", который победил казанскую "Стрелу" (17:15 ОТ). Клуб из Красноярска в шестой раз стал бронзовым призером чемпионата России. С 2010 года "Красный Яр" неизменно доходил до финала соревнований за исключением прошлого сезона - тогда он стал пятым по итогам плей-офф.

"Локомотив-Пенза" впервые в истории стал чемпионом России, до этого команда дважды становилась серебряным призером соревнований. "Енисей-СТМ" и "Локомотив-Пенза" в третий раз подряд встречались в финале плей-офф. В двух предыдущих сезонах сильнее был красноярский клуб, на счету красноярской команды 12 побед в национальном первенстве, что является рекордом турнира. При этом клуб становился чемпионом России шесть раз подряд.