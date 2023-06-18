Каниковский завоевал золото на этапе Большого шлема по дзюдо в Астане в весе до 100 кг

В финальной схватке россиянин оказался сильнее Джафара Костоева из ОАЭ

ТАСС, 18 июня. Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем этапа Большого шлема в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Астане.

В финальной схватке россиянин оказался сильнее Джафара Костоева, представляющего ОАЭ. Бронзовые медали завоевали казахстанец Ислам Бозбаев и хорват Златко Кумрич.

Каниковский стал третьим российским спортсменом, завоевавшим медаль на турнире. Ранее Махмадбек Махмадбеков выиграл золото в весовой категории до 73 кг, а Кристина Дудина стала бронзовым призером в весе до 48 кг.

Каниковский является чемпионом России 2022 года. В 2022 году он побеждал на этапе Большого шлема в Улан-Баторе.

Этап Большого шлема в Астане проходит с 16 по 18 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.