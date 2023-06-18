Россияне завоевали пять медалей на этапе Большого шлема по дзюдо в Астане

В активе российских спортсменов три золотые и две бронзовые награды

ТАСС, 18 июня. Россиянин Тамерлан Башаев стал победителем этапа Большого шлема в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования завершились в Астане.

В финале бронзовый призер Олимпиады в Токио Башаев победил представителя Таджикистана Темура Рахимова. Бронзовые медали завоевали россиянин Валерий Ендовицкий и казахстанец Галымжан Кырыкбай.

Россияне на турнире завоевали три золотые и две бронзовые медали. Ранее победы одержали Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг), третьей стала Кристина Дудина (до 48 кг).

Дзюдоисты из России и Белоруссии выступали в нейтральном статусе, их результаты не учитывались в медальном зачете, победу в котором одержала команда Испании (2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медли). Вторыми стали итальянцы (2-0-0), третьими - французы (1-2-4).