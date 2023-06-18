Информация о змеином укусе биатлониста Иванова оказалась шуткой

Ранее в Telegram-канале мужской сборной Югры сообщили, что спортсмена во время тренировки укусила змея

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Информация о том, что российского биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея, является шуткой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров.

Ранее в воскресенье в Telegram-канале мужской сборной Югры появилось сообщение о том, что Иванова во время тренировки на велосипеде укусила змея, предположительно уж или гадюка. Публикацию сопровождала фотография лодыжки спортсмена, на которой были два пятна, напоминающие змеиный укус.

"Это неправда, - сказал Белозеров. - Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки".

"У нас еще даже комары не летают - холодрыга. Куда уж змеям?" - отметил он.

Иванову 28 лет, он является победителем и серебряным призером Универсиады 2019 года в Красноярске, двукратным серебряным призером Универсиады 2017 года в Алма-Ате.