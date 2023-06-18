18 июня, 15:15
Летние олимпийские виды спорта

Рапиристка Трипапина стала победительницей чемпионата Союзного государства по фехтованию

В финале она победила соотечественницу Лейлу Пириеву

ТАСС, 18 июня. Россиянка Светлана Трипапина в воскресенье выиграла женский одиночный турнир рапиристок на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию. Соревнования проходят в Минске.

В финале Трипапина, представляющая Москву, со счетом 15:11 победила Лейлу Пириеву (Московская область). Россиянки Кристина Самсонова и Юлия Бирюкова заняли третье место. Обе спортсменки представляют Курскую область.

Трипапиной 29 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2017, 2018) в командной рапире.

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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