Александрова обыграла Кудерметову и стала победительницей теннисного турнира в Нидерландах

Александрова выиграла соревнования в Хертогенбосе второй раз подряд

ТАСС, 18 июня. Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе. Встреча прошла в воскресенье.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Александровой, посеянной на соревнованиях под четвертым номером. Она выиграла турнир в Хертогенбосе второй раз подряд. У Кудерметовой был первый номер посева.

Александровой 28 лет, она занимает 26-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету теперь четыре титула под эгидой организации. Россиянка не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии. Общий фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Помимо Александровой, из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).