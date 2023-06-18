Тренер "Ариса" заявил, что в клубе делают все возможное для сохранения Кокорина в составе

ТАСС, 18 июня. Руководство кипрского футбольного клуба "Арис" делает все, чтобы оставить в команде российского нападающего Александра Кокорина, решение по игроку может быть принято на следующей неделе. Об этом в воскресенье "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский.
"Решения еще нет, думаю, все решится на следующей неделе. Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров", - сказал Шпилевский.
Кокорину 32 года, в 2022 году он перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды. В завершившемся сезоне нападающий провел за кипрскую команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.
По итогам сезона-2022/23 "Арис" впервые стал чемпионом Кипра, до этого команда ни разу не завоевывала медали национального первенства. Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком национального чемпионата по итогам сезона.