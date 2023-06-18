Тренер "Ариса" заявил, что в клубе делают все возможное для сохранения Кокорина в составе

Как рассказал Алексей Шпилевский, решение по российскому нападающему, который выступал на правах аренды, может быть принято на следующей неделе

ТАСС, 18 июня. Руководство кипрского футбольного клуба "Арис" делает все, чтобы оставить в команде российского нападающего Александра Кокорина, решение по игроку может быть принято на следующей неделе. Об этом в воскресенье "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский.

"Решения еще нет, думаю, все решится на следующей неделе. Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров", - сказал Шпилевский.

Кокорину 32 года, в 2022 году он перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды. В завершившемся сезоне нападающий провел за кипрскую команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 "Арис" впервые стал чемпионом Кипра, до этого команда ни разу не завоевывала медали национального первенства. Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком национального чемпионата по итогам сезона.