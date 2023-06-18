"Рубин" работает над переходом футболиста "Спартака" Рыбуса

Поляк выступает за московский клуб с 2022 года

ТАСС, 18 июня. Казанский футбольный клуб "Рубин" работает над переходом в состав команды польского защитника Мацея Рыбуса. Об этом в воскресенье "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов.

"Мы работаем в направлении Рыбуса, сроки комментировать не буду", - сказал Сафонов.

С 2022 года Рыбус выступает за московский "Спартак", в сезоне-2022/23 защитник провел за красно-белых 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт поляка со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее Рыбус выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Локомотив", польскую "Легию" и французский "Лион". Вместе с "Локомотивом" Рыбус стал чемпионом России и дважды - обладателем Кубка России.