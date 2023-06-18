Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Вторым стал испанец Фернандо Алонсо, третьим - британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса"

ТАСС, 18 июня. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" в воскресенье стал победителем Гран-при Канады - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Ферстаппен одержал вторую победу на Гран-при Канады, рекордсменами по числу побед на этом этапе являются немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, которые побеждали по семь раз.

Команда "Ред Булл" одержала сотую победу на этапах "Формулы-1". Она дебютировала в "Формуле-1" в 2005 году и пять раз становилась победителем Кубка конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022). Чемпионами мира в составе команды четыре раза становился немец Себастьян Феттель (2010, 2011, 2012, 2013) и дважды - Ферстаппен (2021, 2022).

Ферстаппен одержал шестую победу в нынешнем чемпионате и продолжает возглавлять личный зачет, нидерландец набрал 195 очков. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (126), замыкает тройку Алонсо (117).

Следующий этап пройдет в Австрии с 30 июня по 2 июля.