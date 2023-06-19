"На льду он делал многое лучше всех". Олимпийскому чемпиону Макарову исполнилось 65 лет

В составе сборной СССР хоккеист победил на Играх в Сараево и Калгари, а также восемь раз выиграл чемпионат мира

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, восьмикратному чемпиону мира и 10-кратному чемпиону Европы, обладателю Кубка Канады Сергею Макарову исполнилось 65 лет. В довольно зрелом для игрока возрасте Макаров в 1990 году стал лучшим новичком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что заставило организацию снизить возрастной ценз при борьбе за этот приз.

Макаров родился в Челябинске, хоккей ему нравился с детства, тем более что стадион, где он мог заливать лед зимой, находился рядом с его домом. Первым его тренером был Виктор Стариков - отец ставшего потом двукратным олимпийским чемпионом защитника Сергея Старикова. Как рассказывал Макаров "Советскому спорту" в 2016 году, Стариков-старший был для него, скорее, не тренер, а воспитатель.

Сергей Макаров, 1980 год © Александр Яковлев/ ТАСС

"Был как отец родной. Учил, как правильно идти по жизни. И резко одергивал, если мы что-то делали не так. А еще у него было хорошее качество - он не мешал. Не влезал в ребячьи споры, а только направлял", - рассказал тогда Макаров.

Во время занятий в школе "Трактора" Макаров не находил взаимопонимания с тренером и решил остановить свой выбор на футболе. Однако его талант вовремя разглядел главный тренер взрослой команды "Трактора" Анатолий Кострюков, и Макаров попал в основной состав, минуя молодежную команду. Его дебют в чемпионате СССР состоялся 4 декабря 1976 года в Москве в матче со "Спартаком", тогда 18-летний форвард не только сдержал лидера красно-белых Александра Якушева, как ему было поручено, но и открыл счет, потом сделал голевую передачу, а "Трактор" выиграл со счетом 3:0.

Будучи игроком "Трактора", Макаров сыграл и за молодежную сборную СССР на чемпионатах мира 1977 и 1978 годов. На обоих турнирах советская команда праздновала победу, на втором из них Макаров стал третьим бомбардиром (восемь шайб и семь передач), уступив только канадцу Уэйну Гретцки, который набрал 17 очков, и известному потом по выступлению за московское "Динамо" Виктору Шкурдюку (16 очков).

Лучший бомбардир в советском хоккее

1978 год стал поворотным в карьере Макарова: своей игрой он обратил внимание ЦСКА и после призыва в армию попал к столичным армейцам. Еще выступая за "Трактор", Макаров в том году дебютировал в национальной сборной, сыграв на чемпионате мира. Турнир, проходивший в Праге, стал первым и для Виктора Тихонова в качестве главного тренера сборной, при этом специалист после поражения советской команды на прошлогоднем мировом первенстве не побоялся взять юных Макарова и Вячеслава Фетисова.

Пражский чемпионат в итоге выдался успешным для отечественной команды. Фетисов на нем стал одним из самых результативных игроков сборной, был признан лучшим защитником и вошел в символическую сборную турнира. Макаров же забил три гола и отдал пять передач. Хоть и постоянной тройки у молодого форварда не было, играл он больше с братьями Голиковыми.

Игрок сборной СССР Сергей Макаров (с шайбой) и хоккеист сборной ЧССР Мирослав Дворжак, 1982 год © Игорь Уткин, Александр Яковлев/ ТАСС

В ЦСКА Макаров в ряде матчей заменял Валерия Харламова в его легендарной тройке с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым. Во второй половине 1980 года и в начале 1981-го Макаров играл в звене с Харламовым и Владимиром Крутовым, в то же время начало складываться сочетание, которое многие назовут без преувеличения великим. Тихонов немало времени потратил на поиск центрального нападающего в тройку к Макарову и Крутову, пробовав туда в том числе Петрова и Виктора Жлуктова. В 1981 году в ЦСКА из "Химика" пришел Игорь Ларионов, и тройка Крутов - Ларионов - Макаров, гремевшая в течение последующих 10 лет, дебютировала в сборной СССР 29 августа того же года в контрольном матче с канадцами перед Кубком Канады.

В сборной СССР и ЦСКА в составе своей тройки, которую дополняли на льду защитники Фетисов и Алексей Касатонов, Макаров выиграл все значимые награды в отечественном и мировом хоккее. С 1979 года в течение 10 лет он помогал ЦСКА выигрывать чемпионат СССР, дважды выигрывал кубок страны (1979, 1988). За все время участия на чемпионатах мира Макаров только трижды не сумел стать победителем турнира - в 1985, 1987 и 1991 годах, из трех Олимпиад он не выиграл только одну - в 1980 году, также выигрывал Кубок Канады (1981) и играл в финале этого турнира в 1987 году. Трижды (1980, 1985,1989) Макаров был признан лучшим игроком страны по версии еженедельника "Футбол - Хоккей".

Примечательно, что все хоккеисты той пятерки входили в символические сборные молодежных чемпионатов мира. За советский период карьеры Макаров стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории чемпионатов СССР, опередив по этим показателям Петрова. С 1980 по 1989 год он девять раз в чемпионате выигрывал бомбардирскую гонку. В 1981 году он установил новый рекорд первенства по очкам (79), опередив результат Петрова (72).

"Тут в двух словах не ответишь, это человек, который делал все на льду и, видимо, лучше всех, - ответил в разговоре с ТАСС Ларионов на вопрос о роли Макарова в их пятерке. - Это индивидуально сильный игрок, который мог в тех ситуациях, когда это было необходимо, решить исход матча. Взаимодействие у нас получалось, как я думаю, благодаря тренировкам и тому, что мы хорошо знали друг друга. Уровень мастерства и игрового интеллекта был на очень высоком уровне, причем у всех пятерых. И когда ты попадаешь в такую атмосферу, то легче раскрывать свой талант. Он знал, как правильно играть, когда нужно открыться, побороться, отдать передачу, получить шайбу, выйти на ту позицию, где он решал уже, забивать или отдавать партнеру. Это те качества, которые отличают хорошего игрока от выдающегося".

Дружная пятерка

Ларионов рассказал, чем Макаров по игре отличался от остальных партнеров по пятерке. "Помимо того, что Сергей Михайлович был технически очень одаренным хоккеистом, впечатляли его качества лидера, стабильность игры, которую он показывал. Его хладнокровие в игре проявлялось в ситуации, когда он выходил на позицию броска. Так как он знал, что будет делать, и читал ситуацию с защитниками и вратарями, в какой ситуации нужно обыгрывать, а в какой - бросать", - вспомнил Ларионов.

О характере и мужестве Макарова говорит, в частности, тот факт, что, когда он только начинал играть в сборной, на одном из турниров в Чехословакии ему вправляли плечо. А на чемпионате мира 1982 года он забивал канадцам также с вылетевшим плечом.

Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов, 1988 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Хорошей игры этой пятерки в ЦСКА и сборной СССР не было бы без положительного микроклимата внутри команды, призналась в разговоре с ТАСС вдова Крутова Нина Владимировна.

"Сережа вообще по жизни очень скромный человек, спокойный, выдержанный, я бы не сказала, что он такой эмоциональный. С Володей у него всегда были хорошие отношения и в игре, и в жизни. Мы дружили семьями, общались после игр. Не скажу, что мы виделись так часто, потому что их редко домой отпускали. Они же постоянно, почти 12 месяцев находились на сборах, так что мы в основном встречались в конце сезона на свадьбах, днях рождения, банкетах", - вспомнила она.

"Они все там были как "один за всех, все за одного", очень дружными. Я спрашивала Володю, как вы друг друга видите, друг другу отдаете. Он говорит: Нина, мы чувствуем друг друга. Не то что им Виктор Васильевич [Тихонов] что-то говорил, они сами все творили, придумывали. Пятерка у них была уникальной. До сих пор мне пишут болельщики, вспоминают игру ребят, и такой пятерки больше никогда не будет", - добавила она.

В октябре 1988 года Макаров стал капитаном армейцев и национальной команды после того, как Фетисов в результате конфликта с правоохранительными органами оказался в одном из отделений киевской милиции накануне матча чемпионата страны с "Соколом" и лишился капитанского звания. Спустя год Макаров перешел в клуб НХЛ "Калгари", причем к своей новой команде он присоединился в Праге и принял участие в матчах в рамках клубной суперсерии в Ленинграде, Киеве и Москве с "Химиком", "Соколом", ЦСКА и СКА.

Собака по имени Сергей

На тот момент "Калгари" являлся действующим обладателем Кубка Стэнли, в составе команды было немало опытных игроков, к которым добавился и Макаров. У советского игрока нередко были разногласия с партнерами и тренерами по взглядам на хоккей, учитывая разные подходы к игре в СССР и Северной Америке. Тренеры пытались переучить его игре во время позиционной атаки и предъявляли претензии к его действиям в обороне, а партнеры долго не могли понять, чего Макаров хотел от них на льду.

Тем не менее даже обладатели Кубка Стэнли опытные Гэри Робертс и Джо Ньюиндайк признавали, что прогрессировали, играя в одной тройке с Макаровым. Робертс с помощью Макарова сумел забросить в регулярном сезоне-1991/92 50 шайб и, как вспоминал Макаров, обещал в случае этого назвать именем советского хоккеиста своего сына.

Сергей Макаров (на переднем плане) забрасывает шайбу в ворота сборной США (7:5) на Олимпийских играх 1988 года © AP Photo/ Mark Duncan

"Проходит время - и я, к своему удивлению, узнаю, что сына он назвал не Сергей, а каким-то североамериканским именем. Спрашиваю: что за дела?! А Гэри только разводит руками: готов присвоить твое загадочное для слуха канадца имя своему псу, но никак не ребенку. Пришлось соглашаться на собаку", - рассказал он газете "Спорт-Экспресс" в 2004 году.

Позицию Макарова, имевшего свое мнение в ответ на требования тренеров в НХЛ, разделял и игравший с ним потом в "Сан-Хосе" Ларионов. "Человеку уже за 30, он имеет репутацию одного из выдающихся фланговых игроков современности, и люди пытаются что-то поменять в его игре, только с этим я связываю разговоры с партнерами, тренерами и то недовольство, которое он проявлял. Мне это хорошо понятно, потому что таких игроков нельзя ставить в рамки, так как это хоккеист, который стабильно делал результат и помогал команде добиваться успеха", - рассказал Ларионов.

По словам трехкратного обладателя Кубка Стэнли, Макаров в бытность игроком был общительным. "Просто с возрастом, когда ты приезжаешь в Северную Америку, понимаешь, что и язык другой, и другие партнеры, тренер, требования другие. Безусловно, все не так просто, потому что мы были первыми, кто уехал туда, поэтому на это можно сделать скидку. Не потому, что он плохо общался, а потому что он на многие вещи смотрел по-своему, и нельзя было потерять свой стиль игры, уровень. И в то же время надо было быть вовлеченным в процесс в раздевалке, общаться с журналистами, тренерами", - добавил Ларионов.

Предтеча "Русской пятерки"

В дебютном сезоне в НХЛ Макаров провел в регулярном чемпионате за "Калгари" 80 матчей, в которых набрал 86 очков по системе "гол+пас" (24+62), заняв четвертое место в списке бомбардиров команды и сумев помочь стать лучшим по этому показателю своему партнеру по звену Ньюиндайку. Он был признан лучшим новичком сезона в НХЛ, что заставило потом лигу снизить максимальный возраст игроков для получения "Колдер Трофи" до 26 лет. Макарову же на момент вручения приза был 31 год, что сделало его самым возрастным лауреатом приза.

То решение НХЛ можно назвать логичным, подчеркнул Ларионов. "Сложно сравнивать 18-летних мальчишек с игроками, которым 31 год. Это разные вещи, опыт, всем понятно, что приехал выдающийся игрок, выигрывавший все, кроме Кубка Стэнли, один из выдающихся игроков современности. И лига после этого сделала правильное решение, потому что лучшими должны быть молодые игроки, приезжающие сюда без опыта и своим мастерством, талантом с первого года покоряя НХЛ", - отметил он.

Сергей Макаров (справа) в составе "Сан-Хосе", 1994 год © AP Photo/ John Discher

Титул лучшего новичка стал вершиной карьеры Макарова в НХЛ. В 1993 году он перешел из "Калгари" в "Сан-Хосе", где их связка с Ларионовым впечатлила многих. Как и наставники "Калгари", тренер "акул" Кевин Константин, который был по возрасту младше обоих россиян, пытался учить их играть.

"Но [главный тренер "Детройта"] Скотти Боумэн ему посоветовал: "Собери вместе такую пятерку и не трогай ребят. Они сами знают, что делать". Константин так и поступил. А потом все заслуги себе приписывал", - рассказал Макаров в интервью официальному сайту НХЛ в 2016 году. Причем позже Боумэн в своем клубе создал "Русскую пятерку" из защитников Фетисова и Владимира Константинова, и форвардов Ларионова, Сергея Федорова и Вячеслава Козлова.

Ларионов отметил, что вместе с Макаровым и шведом Юханом Гарпенлёвом в их звене в "Сан-Хосе" они не меняли свою игру, а лишь адаптировали ее к текущим условиям. "В этом плане больше стоял вопрос об адаптации, о том стиле, который мы хотели продвигать, давать возможность мальчишкам, которые были с нами, учиться тому хоккею, который мы показывали. Так что вопрос больше адаптации, а не смены стиля, и когда играешь вместе, то уже имеешь 40% ударной силы из пятерки. Добавляешь туда Гарпенлёва и двух защитников, [Сандиса] Озолиньша и [Джеффа] Нортона, получаешь довольно-таки интересный союз, который позволяет решать большие задачи", - рассказал он.

В сборной 100-летия IIHF

Последними клубами, в которых играл Макаров, были "Даллас" и швейцарский "Фрибург-Готтерон", за которые он провел соответственно четыре и шесть матчей. В "Далласе" Макаров сыграл так мало в том числе из-за того, что опять не нашел общего языка с главным тренером, Кеном Хичкоком, который, как и предыдущие его коллеги, стал, образно говоря, учить его играть в хоккей.

Примечательно, что в состав "звезд" Макаров пришел после того, как год назад входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, где играли преимущественно хоккеисты из НХЛ. После завершения карьеры Макаров не стал тренером. С 2012 по 2015 год он был гендиректором Ночной хоккейной лиги, сейчас продолжает входить в состав организации. В родном "Тракторе" Макаров числится вице-президентом клуба по связям с общественностью. В 2001 году он был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) и вошел в символическую сборную 100-летия федерации, а в 2016 году его ввели в Зал хоккейной славы в канадском Торонто.

Дмитрий Медведев и заслуженный мастер спорта СССР Сергей Макаров, удостоенный "Ордена почета", 2011 год © Екатерина Штукина/ ТАСС

В Канаде он развелся со своей первой супругой. "Сейчас у него очень заботливая жена Лена, замечательный человек, которая его очень любит, помогает ему, оберегает его", - подчеркнула Нина Владимировна Крутова.

24-й номер Макарова, под которым он играл в ЦСКА, был выведен из обращения армейским клубом еще в 2008 году.

Макаров родился в спортивной семье. Его старший брат Николай, которому в декабре исполнится 75 лет, был довольно известным игроком "Трактора", выиграл бронзовые медали чемпионата СССР (1977), а также успел сыграть с Сергеем на победном для сборной СССР чемпионате мира 1981 года, проведя, правда, всего один матч. Как и младший брат, он был удостоен звания заслуженного мастера спорта. Средний брат Юрий был хоккейным судьей, отработал 25 лет тренером по футболу и хоккею на челябинском заводе металлоконструкций, работал селекционером и заместителем директора детско-юношеской спортивной школы в "Мечеле" - втором по рангу хоккейном клубе в городе.