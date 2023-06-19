18 июня, 23:32
Летние олимпийские виды спорта

На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами

В новом документе запрещается командировать официальные делегации спортсменов на соревнования, если в них участвуют атлеты из РФ и/или Белоруссии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку запрета на участие своих спортсменов в турнирах, где присутствуют атлеты из России и Белоруссии. Соответствующий приказ ведомства опубликован в воскресенье.

В новом документе запрещается "командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т. д.) принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь".

В изначальном приказе Минспорта, опубликованном 14 апреля, официальным делегациям национальных сборных запрещалось участвовать в таких соревнованиях. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация