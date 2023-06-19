Россиянин Хачанов покинул топ-10 рейтинга ATP

Спортсмен вошел в десятку лучших на прошлой неделе

ТАСС, 19 июня. Россиянин Карен Хачанов опустился с 10-го на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянина опередил американец Фрэнсис Тиафо, который на прошедшей неделе стал победителем турнира в германском Штутгарте. Американец впервые вошел в десятку лучших мирового рейтинга. Хачанов покинул топ-10 спустя неделю после возвращения в него с октября 2019 года.

В остальном первая десятка не претерпела изменений. Лидером рейтинга ATP является серб Новак Джокович, который проводит рекордную 389-ю неделю в качестве первой ракетке мира. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает россиянин Даниил Медведев. Андрей Рублев остался на седьмой строчке.

В топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) не произошло изменений. Первую строчку занимает полька Ига Свёнтек, следом за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, располагающаяся в мировом рейтинге на 11-й позиции.

Победительница турнира в нидерландском Хертогенбосе россиянка Екатерина Александрова поднялась на четыре позиции и теперь является 22-й ракеткой мира. Финалистка соревнований Вероника Кудерметова располагается на 13-й строчке. В топ-25 из россиянок также входят Людмила Самсонова (15) и Анастасия Потапова (21).