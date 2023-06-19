19 июня, 07:58
Футбол в России

В "Спартаке" считают, что футболист Промес обжалует приговор суда

Ранее суд Амстердама приговорил нападающего к 18 месяцам тюрьмы

ОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес, вероятно, воспользуется правом обжаловать решение суда Амстердама. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава пресс-служба красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Решение суда не вступило в силу, у футболиста есть время на обжалование, - сказал Зеленов. - Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом".

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса два года тюремного заключения. 

Теги:
Российский футбол
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