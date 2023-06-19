19 июня, 08:04
Футбол в России

В "Урарту" заявили, что не ведут переговоры с футболистом "Динамо" Захаряном

Артем Геодакян/ ТАСС
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян
© Артем Геодакян/ ТАСС

Ранее сообщалось, что для перехода в европейский клуб полузащитнику необходимо стать игроком армянской команды

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Армянский клуб "Урарту" не ведет переговоры с российским полузащитником московского футбольного клуба "Динамо" Арсеном Захаряном. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе "Урарту".

"Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет", - сообщили в пресс-службе "Урарту".

Ранее журналист Храч Хачатрян сообщил в Twitter, что для перехода Захаряна в европейский клуб ему нужно перейти в армянскую команду. По информации журналиста, в этой сделке заинтересован "Урарту".

Захаряну 20 лет, он выступает за "Динамо" с января 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. 31 января в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что к Захаряну проявляют интерес европейские клубы. В летнее трансферное окно он был близок к переходу в английский "Челси", но сделка сорвалась из-за технических сложностей. В прошедшем сезоне Захарян провел 37 матчей, забив 5 мячей и отдав 10 результативных передач. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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