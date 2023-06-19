Бригада российского арбитра Левникова обслужит финал чемпионата CAFA

В решающем матче сыграют команды Узбекистана и Ирана

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Судейская бригада во главе с россиянином Кириллом Левниковым назначена на финальный матч чемпионата Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) между сборными Узбекистана и Ирана. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе CAFA.

"Российская бригада Кирилла Левникова обслужит финальный матч чемпионата CAFA", - сообщили в пресс-службе организации.

Финальный матч пройдет 20 июня.

Для бригады Левникова этот матч станет вторым на турнире. Ранее он работал на матче между сборными Омана и Таджикистана. 16 мая пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что Левников и его помощники Егор Болховитин и Андрей Веретешкин будут работать на чемпионате CAFA. Турнир проходит в Бишкеке и Ташкенте.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Левникову 39 лет, он является судьей ФИФА с 2016 года. Арбитр обслуживал матчи Лиги Европы и отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.