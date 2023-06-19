Промоутер боксера Бетербиева заявил о возможности проведения поединка против Альвареса

Проведению поединка мешает позиция Всемирного боксерского совета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев может провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС в понедельник заявил промоутер Бетербиева Боб Арум.

"Один из вариантов соперников Артура Бетербиева - Сауль Альварес. На данный момент этому бою мешает только позиция Всемирного боксерского совета (WBC)", - сказал Арум.

Бетербиев ближайший бой проведет против британца Каллума Смита 19 августа в Квебеке. Россиянин владеет титулами чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). На счету 38-летнего спортсмена 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.