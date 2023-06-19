Адвокат Промеса заявил, что футболист будет добиваться отмены приговора

Окончательное и обязательное к исполнению решение пока не принято, подчеркнул адвокат

МОСКВА, 19 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес обжалует решение суда Амстердама, он будет добиваться отмены приговора о тюремном заключении на 18 месяцев. Об этом ТАСС в понедельник заявил адвокат футболиста Роберт Малевич.

"Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама, - сообщил Малевич. - Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком".

"После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято", - отметил адвокат.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Промес обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса два года тюремного заключения.

Игрок "Спартака" также подозревается в причастности к ввозу двух партий кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Заседание по этому делу пройдет 11 августа.