Чесноков: теннисистки Александрова и Кудерметова здорово начали травяной сезон

Спортсменки в воскресенье встретились в финале турнира Хертогенбосе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова здорово сыграли на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе и могут показать хорошие результаты на следующих соревнованиях на травяных кортах. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Матч был потрясающий, настоящее украшение турнира. Кудерметова и Александрова здорово начали травяной сезон, и, я думаю, они еще покажут хорошие результаты на следующих травяных турнирах. Несмотря на то что турнир в Хертогенбосе, может быть, был не особо статусным, его было интересно смотреть, особенно финальный матч, и я думаю, что результаты прошедшей недели добавят уверенности теннисисткам", - сказал Чесноков.

18 июня Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира в Хертогенбосе. Александрова стала победительницей соревнований второй год подряд.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии. Общий фонд соревнований составил свыше $250 тыс. Помимо Александровой, из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).