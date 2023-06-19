Чесноков считает, что теннисисту Медведеву будет непросто пройти первый круг в Галле

Россиянин сыграет с американцем Маркосом Гироном

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле достался соперник, который почувствовал мячи и корт на турнире, поэтому матч будет непростой. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я считаю, что Даниилу будет непросто пройти первый круг, так как его соперник уже успел почувствовать корты, мячи, это все очень важно, - сказал Чесноков. - Как-то раз я прошел квалификацию, потом вышел на итальянца, который в рейтинге стоял гораздо выше меня, и он весь матч просто мячи собирал, я ему всего один гейм подарил. Медведев не прошел первый круг в последних турнирах, может быть, сейчас у него меньше уверенности, но, по идее, он гораздо сильнее, умеет хорошо играть на траве, но соперник может преподнести сюрпризы".

В понедельник россиянин сыграет с американцем Маркосом Гироном, прошедшим в основную часть турнира через квалификацию.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).