Газизов подал седьмой иск к московскому футбольному клубу "Спартак"

Ответчиком является исключительно клуб, отметила юрист

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов направил иск в Басманный суд города Москвы к московскому футбольному клубу. Об этом ТАСС в понедельник сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

"Шамиль Газизов обратился с новым иском к "Спартаку", уже назначена беседа, - сказала Завьялова. - Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно "Спартак".

"Это седьмой иск к "Спартаку". У нас все споры были с участием "Спартака", где-то "Спартак" был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным", - добавила Завьялова.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб.