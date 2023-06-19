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Футбол в России

Юрист сообщила, что футболисту "Спартака" Промесу может грозить экстрадиция

Экстрадиция проходит всегда на условиях взаимности, отметила Анна Варганова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нидерландскому нападающему московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу, которого в понедельник суд Амстердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, может грозить экстрадиция. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала юрист Анна Варганова.

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"Суд приговорил Квинси Промеса на срок более чем полгода, поэтому Нидерланды могут запросить экстрадицию, - сказала Варганова. - Футболиста могут экстрадировать в случае одобрения России. Экстрадиция проходит всегда на условиях взаимности, если нам сейчас не выдают, то и мы вряд ли выдадим. Однако если Промес полетит с командой играть в другую страну, у которой есть договоренность с Нидерландами об экстрадиции, то там его могут передать Нидерландам".

Ранее в понедельник адвокат футболиста Роберт Малевич сообщил ТАСС, что Промес обжалует решение суда Амстердама, он будет добиваться отмены приговора.

Футболист обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. Заявление в полицию было подано спустя несколько месяцев. Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса два года тюремного заключения.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны, в сезоне-2021/22 выиграл Кубок России. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков. 

Теги:
Российский футбол
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