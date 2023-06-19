Юрист рассказала, что Промес сможет играть в РПЛ в случае вступления в силу решения суда

В понедельник суд Амстердама приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес сможет играть в чемпионате России в случае вступления в силу приговора суда Амстердама. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

"Что касается того, что грозит Промесу, то это частично зависит от условий соглашения между "Спартаком" и футболистом, предусмотрено ли досрочное расторжение контракта одной из сторон и по какой причине, - сказала Анцелиович. - Потенциально если игрок перестанет выступать за клуб, то это будет считаться как расторжение договора по его инициативе, то есть неисполнение обязательств по его вине с наступлением всех предусмотренных регламентом и договором последствий. Если решение будет приведено в исполнение, то сам Промес не сможет выполнять свои трудовые функции, тогда это будет не воля "Спартака", а действия игрока, которые приведут к расторжению контракта".

"Но многое зависит от конкретных условий договора между клубом и игроком. Может ли в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступать осужденный футболист? У нас автоматического исполнения решения иностранного суда, если нет соглашения между Нидерландами и Россией, не будет, но вопрос взаимодействия правоохранительных органов - это к специалистам по уголовному праву. По спортивной линии как такого запрета на выступление у нас нет", - добавила Анцелиович.

В понедельник суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Адвокат футболиста сообщил ТАСС, что игрок будет добиваться отмены приговора.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, также нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.