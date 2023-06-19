Фигуристка Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе

Спортсменка была включена в резервный состав сборной России на следующий сезон

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова присоединилась к сбору группы заслуженного тренера РФ Этери Тутбериддзе в Новогорске. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Да, Щербакова приехала на сбор Тутберидзе в Новогорске", - сказал Коган.

В августе 2022 года Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны. 18 марта фигуристка впервые приняла участие в соревнованиях после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Пекине - на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Москве. 16 июня Министерство спорта России включило Щербакову в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.

Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).