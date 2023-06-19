Журова видит двойные стандарты в продаже МОК товаров со слоганом о спорте для всех

МОК ранее запустил в продажу продукцию с цитатами инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. В решении Международного олимпийского комитета (МОК) реализовывать продукцию со слоганом о спорте для всех людей прослеживаются двойные стандарты с учетом нынешнего положения российских и белорусских спортсменов. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Тут другая подоплека: они говорят, что если человек хочет заниматься спортом, то в какой бы он стране ни находился, ему должен быть обеспечен этот доступ, - сказала Журова. - МОК тут даже вроде бы и ни при чем, по его мнению, именно страны должны обеспечить людям доступ к спорту, а с себя они эту ответственность снимают. Нам же внутри страны никто не запрещает заниматься спортом, нас лишают выступления на международных стартах. Поэтому тут прослеживаются двойные стандарты".

МОК на прошлой неделе запустил в продажу футболки, кружки, брелоки, значки и блокноты с цитатами инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена. На некоторых товарах присутствует его фраза: "Все виды спорта для всех людей".

МОК вскоре после начала специальной военной операции на Украине рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от зарубежных стартов, а в марте этого года предложил допускать их только в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами. Прим этом в отношении представителей командных видов спорта последовала рекомендации сохранить отстранение.