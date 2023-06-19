Что известно о судебных делах футболиста "Спартака" Квинси Промеса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Суд Амстердама в понедельник приговорил нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Адвокат футболиста Роберт Малевич сообщил ТАСС, что сторона игрока обжалует решение суда и будет добиваться отмены приговора.

О решении суда в понедельник сообщило агентство Reuters. Футболист обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на семейном вечере в 2020 году, тогда Промес нанес брату удар ножом. Заявление в полицию подали спустя несколько месяцев. Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса два года тюремного заключения. Кроме того, Промес должен выплатить двоюродному брату €7 тыс. в качестве компенсации. Приговор Промесу могли вынести в марте, однако суд отложил принятие решения из-за сомнений в законности некоторых доказательств. Это в том числе касалось прослушанных телефонных разговоров футболиста.

В "Спартаке" довольно быстро отреагировали на решение суда по Промесу, предположив, что сторона футболиста воспользуется правом обжалования решения. "Решение суда не вступило в силу, у футболиста есть время на обжалование", - сказал журналистам глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов. Позднее адвокат Промеса Роберт Малевич в разговоре с ТАСС заявил, что решение обжалуют, футболист будет просить об отмене приговора. По словам адвоката, Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.

"После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято", - добавил Малевич. Сам футболист пока никак не комментировал решение суда Амстердама.

Промес продолжит играть в РПЛ, но ему может грозить экстрадиция

Как сообщили в "Спартаке", решение еще не вступило в силу. Руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович считает, что Промес сможет играть в чемпионате России в случае вступления в силу приговора суда Амстердама. "У нас автоматического исполнения решения иностранного суда, если нет соглашения между Нидерландами и Россией, не будет, но вопрос взаимодействия правоохранительных органов - это к специалистам по уголовному праву, - сказала Анцелиович ТАСС. - По спортивной линии как такого запрета на выступление у нас нет".

По словам Анцелиович, вопрос будущего Промеса частично зависит от условий соглашения между "Спартаком" и футболистом, в частности, предусмотрено ли досрочное расторжение контракта одной из сторон и по какой причине. Спортивный юрист заявила, что если Промес перестанет играть за клуб, то это будет неисполнение обязательств по его вине с наступлением всех последствий. "Если решение будет приведено в исполнение, то сам Промес не сможет выполнять свои трудовые функции, тогда это будет не воля "Спартака", а действия игрока, которые приведут к расторжению контракта", - отметила Анцелиович.

Юрист Анна Варганова считает, что Промесу после приговора может грозить экстрадиция. "Суд приговорил Квинси Промеса на срок более чем полгода, поэтому Нидерланды могут запросить экстрадицию, - сказала Варганова ТАСС. - Футболиста могут экстрадировать в случае одобрения России. Экстрадиция проходит всегда на условиях взаимности, если нам сейчас не выдают, то и мы вряд ли выдадим. Однако если Промес полетит с командой играть в другую страну, у которой есть договоренность с Нидерландами об экстрадиции, то там его могут передать Нидерландам".

В январе появилось сообщение о том, что Промеса подозревают в совершении другого преступления. 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса обвиняют в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года. Промес пропустил зимние сборы "Спартака" в Дубае и Абу-Даби в связи с личными обстоятельствами, также он не тренировался с командой в Турции.

О Промесе

3 марта в пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили ТАСС, что Минспорт отказался направлять ходатайство о предоставлении Промесу российского гражданства. "Футбольный клуб "Спартак" направил в Минспорт России письмо об оказании содействия в получении гражданства РФ гражданину Королевства Нидерланды Квинси Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации". В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать футбольному клубу "Спартак" в направлении ходатайства о предоставлении гражданства РФ Квинси Промесу", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В тот же день Зеленов сообщил журналистам, что Минспорт отказал Промесу в содействии при оформлении российского гражданства из-за двух продолжающихся судебных процессов с участием футболиста. "В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в министерство спорта, - сказал Зеленов. - Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства. Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным".

"Тем не менее рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдет, попросим министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации", - добавил тогда Зеленов.

Промесу 31 год. В феврале 2021 года он подписал контракт со "Спартаком" на 3,5 года. Ранее футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны, в сезоне-2021/22 выиграл Кубок России. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.