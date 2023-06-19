Ольховский: теннисисты Медведев и Рублев могут далеко пройти на турнире в Галле

Андрей Ольховский подчеркнул, что в турнире в Германии традиционно принимают участие сильные теннисисты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев могут далеко пройти на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Турнир в Галле традиционно очень сильный, здесь солидный состав и призовой фонд. Раньше часто там побеждал Роджер Федерер (победитель 20 турниров Большого шлема - прим. ТАСС), он был одним из явных фаворитов соревнований, сейчас, на мой взгляд, такого нет, все умеют хорошо играть на траве. У нас будут играть четыре человека в основной сетке, мы традиционно ждем хороших результатов от Даниила Медведева и Андрея Рублева, я думаю, все в их руках, они могут далеко пройти", - сказал Ольховский.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).