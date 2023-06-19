Вратарь футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико вышел из комы

В конце мая голкипер был госпитализирован из-за травмы головы, полученной в результате падения с лошади

ТАСС, 19 июня. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" испанец Серхио Рико, госпитализированный в тяжелом состоянии после падения с лошади, вышел из комы и идет на поправку. Об этом в понедельник сообщил испанский телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву.

"Понемногу он поправляется, и я с самого начала знала, что он будет двигаться вперед, потому что он чемпион", - сказала Силва, подтвердив, что футболист больше не находится под действием седативных средств и пришел в сознание.

28 мая агентство AFP сообщило о госпитализации вратаря, по информации испанской газеты Marca ("Марка"), Рико получил травму головы в результате падения с лошади.

Рико 29 лет, в сезоне-2022/23 он не провел ни одного официального матча. В течение карьеры вратарь также выступал за испанские "Севилью" и "Мальорку", английский "Фулхэм". В составе ПСЖ вратарь трижды становился чемпионом Франции, дважды побеждал в кубке страны, по разу - в Суперкубке Франции и Кубке французской лиги. С "Севильей" испанец два раза выигрывал Лигу Европы. На счету Рико один матч за сборную Испании.

Игроки "Севильи" вышли на победный финальный матч Лиги Европы 1 июня против итальянской "Ромы" (1:1, 4:1 - по пенальти) в футболках в поддержку Рико.