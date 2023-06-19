Футболист Глушаков рассказал, что не хотел включать в контракт с "Пари НН" опцию продления

По словам полузащитника, он планировал выступать за команду только до конца сезона

ТАСС, 19 июня. Полузащитник Денис Глушаков с самого начала уведомил руководство и тренерский штаб футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", что не намерен подписывать длительный контракт. Об этом Глушаков рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

Глушаков выступал за "Пари Нижний Новгород" с февраля по июнь 2023 года.

"Когда я попал в "Пари НН", я поговорил с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артемом Горловым по поводу работы в команде, - сказал Глушаков. - Обговорили условия, сроки, была ясность и понимание, что у меня контракт до 10 июня. Не знаю, почему раньше не объявили и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу - помогу, чем смог - помог. Конечно, можно было сыграть и больше. Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе, все довольно профессионально, могу сказать только хорошее".

"Оставалась небольшая часть чемпионата. У меня было в планах перейти ненадолго. При подписании контракта могли дописать еще дополнительный год. Но у меня была инициатива все эти плюсы не ставить. Я сказал, что до июня и все. Все честно и справедливо", - добавил футболист.

Глушакову 36 лет, за "Пари Нижний Новгород" он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее он играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.