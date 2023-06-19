Йеролимпос покинул пост генсека и главного исполнительного директора IBA

Его обязанности будет исполнять Крис Робертс

ТАСС, 19 июня. Грек Джордж Йеролимпос ушел с поста генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба IBA.

Временным генеральным секретарем и главным исполнительным директором назначен британец Крис Робертс, ранее занимавший должность директора по развитию IBA. "Продемонстрированное им лидерство, самоотверженность и стратегическое видение делают его идеально подходящим кандидатом для руководства организацией в этот важный период", - отмечается в сообщении пресс-службы.

7 июня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня и пройдет в удаленном формате. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года. 15 июня Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию исполкома МОК. Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.