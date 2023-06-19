Американский джазовый музыкант Гомес назвал серба Йокича невероятным баскетболистом

Сербский центровой стал чемпионом НБА в составе "Денвера"

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" Никола Йокич является невероятным игроком. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал американский контрабасист Эдди Гомес.

Музыкант принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.

"Я люблю баскетбол, НБА, - сказал Гомес. - Конечно, в минувшем сезоне меня восхитил "Денвер". "Майами" тоже были хороши, но этот сербский парень Йокич - он просто невероятный баскетболист".

13 июня "Денвер" дома обыграл "Майами" со счетом 94:89 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и выиграл турнир. Йокич стал самым результативным игроком встречи (28 очков + 16 подборов) и был признан самым ценным игроком финальной серии.