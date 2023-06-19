Теннисист Медведев одержал первую в сезоне победу в матче на травяном покрытии

В первом круге турнира в Галле россиянин обыграл американца Маркоса Гирона

ТАСС, 19 июня. Россиянин Даниил Медведев в понедельник обыграл американца Маркоса Гирона в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева, получившего на турнире первый номер посева. Гирон попал в основную сетку соревнований через квалификацию. Следующий соперник россиянина - серб Ласло Дьере (без номера посева).

Медведев впервые в сезоне выиграл матч на травяном покрытии. 15 июня он проиграл французу Адриану Маннарино на старте турнира ATP в нидерландском Хертогенбосе. В прошлом сезоне россиянин дошел на турнирах в Хертогенбосе и Галле до финала. Травяная часть сезона началась 12 июня и завершится Уимблдоном, который пройдет с 3 по 16 июля.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, на его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Гирону 29 лет, он располагается на 57-й строчке в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема американец не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).