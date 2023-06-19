В Федерации футбола Португалии выразили сожаление из-за травмы игрока "Спартака" Тавареша

Защитник не сможет сыграть на молодежном чемпионате Европы, который пройдет с 21 июня по 8 июля

ТАСС, 19 июня. Федерация футбола Португалии (FPF) сожалеет, что защитник московского "Спартака" Томаш Тавареш не примет участия в чемпионате Европы среди игроков не старше 21 года. Комментарий пресс-службы федерации в понедельник приводит "Спорт-Экспресс".

"Мы глубоко сожалеем о травме Томаша Тавареша, одного из игроков, вызванных на чемпионат Европы среди молодежных команд, который, к сожалению, не сможет внести свой вклад в этот турнир. Футболист покинул расположение команды и сейчас восстанавливается под наблюдением своего клуба. Дальнейшие комментарии по этому вопросу будут предоставлены "Спартаку", если клуб того пожелает", - сообщили в пресс-службе FPF.

Таварешу 22 года, он перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе. За красно-белых футболист провел 18 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Он также выступал за швейцарский "Базель", португальский "Фаренсе" и испанский "Алавес".

Молодежный чемпионат Европы пройдет в Грузии с 21 июня по 8 июля.