Бывшая вторая ракетка мира Контавейт объявила, что завершит карьеру после Уимблдона

Спортсменка рассказала, что врачи диагностировали ей дисфункцию межпозвоночного диска

ТАСС, 20 июня. Эстонская теннисистка Анетт Контавейт завершит спортивную карьеру после Уимблдона из-за хронической травмы спины. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"После нескольких визитов к доктору и консультаций с моей медицинской командой я узнала о дисфункции межпозвоночного диска, которая не позволит мне полноценно тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Я не смогу продолжать играть на высшем уровне в такой конкурентной среде. Я готова к новым вызовам. Моим последним турниром в качестве профессиональной теннисистки станет Уимблдон, на котором я буду получать удовольствие и приложу все усилия для достижения результата", - написала Контавейт.

Эстонке 27 лет, она занимает 79-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в июне 2022 года спортсменка была второй ракеткой мира. Контавейт является обладательницей шести титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

С августа 2021-го по июнь 2022-го Контавейт работала с российским тренером Дмитрием Турсуновым, за это время спортсменка выиграла турниры WTA в Москве, Санкт-Петербурге, американском Кливленде и чешской Остраве, а также впервые приняла участие в Итоговом турнире WTA, где в финале уступила испанке Гарбинье Мугурусе.