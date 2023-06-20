Слушание иска россиян к European Gymnastics в CAS перенесено на неопределенный срок

В конце апреля на официальном сайте CAS появилась информация о том, что слушание по делу назначено на 4 мая

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дата слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) иска Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), а также спортсменов Ангелины Мельниковой, Никиты Нагорного, Михаила Заломина, Виталия Иванчука и Ирины Караваевой к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) пока не определена. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе CAS.

"Дата слушания по делу CAS 2022/A/8777 "Федерация спортивной гимнастики России, Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Михаил Заломин, Виталий Иванчук и Ирина Караваева против European Gymnastics" не назначена. На данный момент никакой другой дополнительной информации нет", - сообщил представитель пресс-службы.

27 апреля на официальном сайте CAS появилась информация о том, что слушание по делу назначено на 4 мая.

Международная федерация гимнастики (FIG) и European Gymnastics в марте 2022 года приняли решение временно запретить россиянам и белорусам выступать на международных стартах. Вопрос возможности возвращения спортсменов FIG планирует рассмотреть в июле.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. В МОК также заметили, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.