Новосибирск претендует на проведение чемпионата России по тяжелой атлетике 2024 года

Максим Агапитов считает, что окончательное решение по месту проведения турнира будет принято к сентябрю

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новосибирск может стать местом проведения чемпионата России по тяжелой атлетике 2024 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Решение о месте проведения соревнований принимает исполком федерации, - заметил Агапитов. - Сейчас мы собираем заявки от регионов, срок их подачи еще не закончен. Могу сказать, что одним из претендентов на проведение следующего чемпионата России является Новосибирск. Этот город уже представил свою заявку и готов провести турнир на высоком уровне".

"Но у нас есть и другие кандидаты на проведение этих соревнований, окончательное решение исполком вынесет, думаю, к сентябрю", - добавил собеседник ТАСС.

Последний раз Новосибирск принимал чемпионат России по тяжелой атлетике в 2019 году. В 2020-м турнир проходил в Грозном, в 2021-м - в Ханты-Мансийске, в 2022-м - в Хабаровске, в 2023-м - в Новом Уренгое.