Футбольный клуб "Ростов" объявил о переходе обладателя Кубка УЕФА Ионова

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 20 июня. Российский полузащитник Алексей Ионов перешел в футбольный клуб "Ростов". Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Последним клубом Ионова был "Краснодар", за который он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 38 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ионову 34 года, ранее он выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 год. По ходу карьеры игрок также защищал цвета петербургского "Зенита", краснодарской "Кубани", московских "Динамо" и ЦСКА, "Ростова". В составе "Зенита" футболист стал чемпионом и обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. За сборную России Ионов принял участие в 39 матчах, забив 4 гола и отдав 4 передачи.

"Ростов" в минувшем сезоне Мир - Российской премьер-лиги занял четвертое место в турнирной таблице.