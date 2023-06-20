В УЕФА заявили, что следят за ситуацией с арестом президента Украинской ассоциации футбола

Ранее Шевченковский районный суд Львова постановил заключить Андрея Павелко под стражу на 60 суток

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за ситуацией с арестом отстраненного от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УЕФА.

"УЕФА следит за ситуацией и находится на связи с УАФ. Мы твердо убеждены, что презумпция невиновности любого лица должна соблюдаться, поэтому у нас пока нет дальнейших комментариев", - ответили в пресс-службе на вопросы, будет ли Павелко исключен из состава исполнительного комитета УЕФА в связи с арестом и будет ли эта ситуация рассмотрена на ближайшем заседании исполкома организации.

16 июня издание "Футбольный хаб" сообщило, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить Павелко под стражу на 60 суток. Функционер пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен ($270 тыс.), согласно информации источника, будет перечислен в пользу государства.

В феврале Печерский суд Киева отстранил Павелко от должности до 17 марта, позднее отстранение продлевалось два раза. Издание "Футбольный хаб" со ссылкой на адвоката Павелко Сергея Бойко сообщило, что исполняющим обязанности президента УАФ назначен вице-президент организации Олег Протасов. В апреле Павелко переизбрали в исполнительный комитет УЕФА на четыре года.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен. Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, Павелко вышел на свободу.