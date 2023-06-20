В Совфеде поддержали закон об интеграции новых регионов в систему спорта РФ

Согласно закону, спортсмены из новых регионов в упрощенном порядке будут включаться в список кандидатов в сборную страны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике во вторник поддержал закон об особенностях правовых отношений в сфере физической культуры и спорта в связи с вхождением в состав РФ новых субъектов.

Закон был внесен правительством РФ в апреле и одобрен Государственной думой в первом чтении. Согласно закону, спортивные звания, квалификационные категории спортсменов и судей, которые были присвоены в соответствии с законами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, должны приравняться к соответствующим званиям, существующим в России. Также спортсмены из новых регионов в упрощенном порядке будут включаться в список кандидатов в сборную страны. Спортсмены, входившие в состав команд ДНР, ЛНР, Украины, которые являются чемпионами или призерами Олимпийских, Паралимпийских игр и других международных соревнований, будут получать такие же меры поддержки, как и другие спортсмены, входящие в сборную России.

"От себя хочу сказать, что этот закон имеет исключительно социальную направленность. Он максимально уравнивает в правах и спортсменов и федерации новых регионов с уже существующими. Мы просим поддержать законопроект, учитывая его социальную значимость", - сказал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.