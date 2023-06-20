Чесноков назвал уверенным старт теннисиста Медведева на турнире в Галле

Россиянин в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал комфортную и уверенную победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Медведев меня удивил, я не ждал, что он так легко и комфортно обыграет своего соперника. Он набрал неплохую форму, уже пора было пройти первый круг, а то он на двух турнирах подряд до этого проигрывал в самом начале. Но если в Нидерландах можно было проиграть, там достался неудобный соперник, который здорово играет на траве (46-я ракетка мира, француз Адриан Маннарино - прим. ТАСС), то на Roland Garros, конечно, никак нельзя было проигрывать бразильцу (136-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду - прим. ТАСС)", - сказал Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Следующим соперник россиянина будет серб Ласло Дьере.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).