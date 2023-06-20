Александр Барков стал главным тренером клуба МХЛ "Спартак"

Старшим тренером команды назначен Олег Кваша

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский клуб Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Спартак" назначил Александра Баркова - старшего главным тренером команды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Предыдущим главным тренером команды был Филипп Метлюк. Барков вошел в тренерский штаб клуба в декабре 2022 года.

"Главным тренером МХК "Спартак" стал Александр Эдгардович Барков. Старшим тренером молодежки - Олег Владимирович Кваша. Отметим, что продолжат работу в тренерском штабе Вячеслав Белов, Владимир Гришин, тренеры вратарей Сергей Голошумов и Георгий Бояршинов, а также тренер по физподготовке Роман Павленко", - говорится в заявлении пресс-службы.

Баркову 58 лет, он работал на различных должностях в тренерском штабе взрослой и молодежной сборных Эстонии, тольяттинской "Ладе", китайских "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян" и "Куньлунь юниор", молодежных сборных Финляндии и Китая, хабаровском "Амуре", казанском "Ак Барсе" и магнитогорском "Металлурге". В период игровой карьеры Барков представлял "Спартак" с 1988 по 1993 год.

В сезоне-2022/23 "Спартак" дошел до стадии 1/4 финала плей-офф МХЛ, где потерпел поражение от ярославского "Локо" со счетом 0-3 в серии. По итогам регулярного сезона команда заняла девятое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф красно-белые обыграли московскую "Красную Армию", которая является командой системы ЦСКА.