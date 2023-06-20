Чесноков оценил выступление теннисистов Рублева и Зверева в паре на турнире в Галле

Теннисисты в первом круге уступили американцам Джексону Уитроу и Натаниэлю Ламмонсу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участие в парных соревнованиях на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле помогло россиянину Андрею Рублеву и представителю Германии Александру Звереву подготовиться к игре в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Ничего страшного в их поражении в паре нет, для них это просто тренировка. Очень хорошо, что они вместе сыграли, это дало возможность привыкнуть к покрытию. Для Рублева это вообще был первый матч на траве, хорошо, что он сыграл в паре до одиночных соревнований", - сказал Чесноков.

19 июня Рублев и Зверев проиграли американцам Джексону Уитроу и Натаниэлю Ламмонсу в матче первого круга турнира в Галле.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).