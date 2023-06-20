В "Зените" назвали слухами информацию о переговорах с "Ювентусом" о переходе Малкома

В прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата России

ТАСС, 20 июня. Информация о начале переговоров между петербургским футбольным клубом "Зенит" и итальянским "Ювентусом" о возможном переходе бразильского нападающего сине-бело-голубых Малкома является слухом. Об этом "Спорт-Экспрессу" во вторник сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба", - сказал Медведев.

Во вторник портал UOL сообщил, что итальянский клуб уже установил первые контакты и работает над оформлением официального предложения "Зениту" по трансферу форварда.

В завершившемся сезоне чемпионата России Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач, став лучшим бомбардиром турнира. Малком был признан лучшим игроком национального первенства по итогам сезона.