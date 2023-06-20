Захарян и Мелехин вошли в список номинантов на премию лучшему молодому футболисту Европы

Также в рейтинге присутствует бразильский защитник "Зенита" Роберт Ренан

ТАСС, 20 июня. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян и защитник "Ростова" Виктор Мелехин вошли в список номинантов на премию Golden Boy, вручаемую лучшему игроку Европы не старше 21 года.

Мелехин занял 63-е место в рейтинге. 19-летний игрок в прошедшем сезоне провел за "Ростов" 34 матча в различных турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей. Захарян расположился на 88-й позиции. 20-летний полузащитник в минувшем сезоне в составе "Динамо" принял участие в 37 играх, отметившись 5 голами и 10 результативными передачами.

Также в рейтинге присутствует бразильский защитник "Зенита" Роберт Ренан, который пополнил состав чемпиона России в январе 2023 года. Бразильцу 19 лет, за сине-бело-голубых он провел 10 матчей. Ренан перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса".

Премия Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году, она вручается ежегодно футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2022 году обладателем награды стал испанский полузащитник "Барселоны" Гави.