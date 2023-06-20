В МОК заявили, что следят за ситуацией с обысками в оргкомитете Олимпиады в Париже

Во вторник Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа провели обыски в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) в курсе прошедших обысков в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже и следит за дальнейшим развитием событий. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МОК.

Во вторник Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа провели обыски в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже, который находится в городе Сен-Дени.

"Нам известно, что сегодня полиция провела обыск в штаб-квартире Олимпийских игр 2024 года. Мы были проинформированы организаторами о том, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе", - говорится в заявлении.

По информации агентства Франс Пресс, обыски проводились в рамках двух предварительных расследований, начатых в 2017 и 2022 годах соответственно по подозрению в незаконном захвате интересов, предвзятости и растрате государственных средств. Национальная финансовая прокуратура подтвердила, что оба дела касаются контрактов, которые были заключены в рамках организации Олимпиады. Британское агентство Reuters также сообщило о проводимых обысках в штаб-квартире органа, ответственного за обеспечение олимпийской и паралимпийской инфраструктуры.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.