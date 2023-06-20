Чемпионки мира гимнастки Аверины получили в МГИМО дипломы спортивных дипломатов

В церемонии вручения дипломов приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев и проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины получили во вторник дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО "Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии вручения.

В церемонии вручения дипломов приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев и проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин.

"Очень приятный сегодня день, все очень счастливые и немного выдохнули от того, что учеба закончилась, - призналась ТАСС Арина Аверина. - У меня диплом был на тему "Студенческий спорт", как раз в этом году Дину избрали управлять студенческим спортом, у меня была на эту тему работа, и она мне помогала".

"У меня была тема про смешанные пары в художественной гимнастике. Это направление, когда мальчики выступают с девочками, сейчас развивается в России. Было, на самом деле, сложно совмещать тренировки, выступления, мастер-классы, другие мероприятия и написание диплома. Но когда мы уже пришли защищать диплом и нас вызвали, то уже я не сильно волновалась, понимала, что готова", - добавила Дина Аверина.

Помимо Авериных, во вторник дипломы получили президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, вице-президент Федерации бобслея России Анна Макарова, олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Анастасия Максимова и Анастасия Татарева, генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко и многие другие.