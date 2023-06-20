В МОК назвали заявление президента Международной ассоциации бокса неприемлемым для спорта

14 июня Умар Кремлев заявил, что проблемы Международной ассоциации бокса связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК

ТАСС, 20 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) осуждает последнее заявление президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, которое является дискредитирующим и неприемлемым для спорта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МОК.

"Разжигание ненависти и оскорбительные выражения в адрес лиц, работающих в МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности, и в адрес Международного олимпийского комитета как организации просто неприемлемы. Обвинения в их адрес в том, что они "покрывают преступления", являются крайне дискредитирующими. Более того, призыв к "расстрелу" человека, ранее связанного с организацией, - это формулировка, которой нет места в спорте или в любой нормальной цивилизованной дискуссии", - говорится в заявлении.

14 июня Кремлев заявил, что проблемы Международной ассоциации бокса связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.