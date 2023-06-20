Бой Чимаева может стать соглавным на турнире UFC в Абу-Даби

Предполагается, что турнир возглавит поединок с участием чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бой с участием Хамзата Чимаева может стать соглавным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который запланирован на конец октября. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.

"Бой Хамзата может стать соглавным на турнире в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что турнир, который пройдет в Абу-Даби 21 октября, возглавит поединок с участием чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Чимаеву 29 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения.