20 июня, 13:41
ММА

Бой Чимаева может стать соглавным на турнире UFC в Абу-Даби

Предполагается, что турнир возглавит поединок с участием чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бой с участием Хамзата Чимаева может стать соглавным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который запланирован на конец октября. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель спортсмена.

"Бой Хамзата может стать соглавным на турнире в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что турнир, который пройдет в Абу-Даби 21 октября, возглавит поединок с участием чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Чимаеву 29 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения. 

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ММА
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