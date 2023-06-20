Аванесян обыграла Касаткину и вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7)

ТАСС, 20 июня. Россиянка Элина Аванесян во вторник обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) в пользу Аванесян, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер. Касаткина имела восьмой номер посева. В следующем круге Аванесян сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Блинковой и немкой Лаурой Зигемунд.

В другом матче дня россиянка Полина Кудерметова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (второй посев) со счетом 4:6, 2:6.

Аванесян 20 лет, она занимает 81-е место в мировом рейтинге, на счету россиянки нет титулов на турнирах WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, спортсменка является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть титулов на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, общий призовой фонд составляет свыше $780 тысяч. Турнир проводится с 2021 года, первый розыгрыш выиграла россиянка Людмила Самсонова, действующим победителем является представительница Туниса Онс Жабер.