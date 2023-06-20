Колосков рассказал, что УЕФА пока не может исключить арестованного Павелко из исполкома

Ранее отстраненный от должности президента Украинской ассоциации футбола был заключен под стражу до 14 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не может исключить из своего исполнительного комитета отстраненного от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, который ранее был арестован. Об этом ТАСС во вторник рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков.

16 июня издание "Футбольный хаб" сообщило, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить Павелко под стражу на 60 суток. Функционер пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен ($270 тыс.), согласно информации источника, будет перечислен в пользу государства. 20 июня в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация следит за ситуацией с арестом Павелко и находится на связи с УАФ.

"УЕФА не может исключить Павелко из исполкома, потому что он еще не осужден, поэтому к нему не применили судебные санкции, он пока не виновен, - сказал Колосков. - Пока он арестован, его могут освободить".

"Есть такое положение, что можно исключить, если член УЕФА не в состоянии исполнять свои обязанности на постоянной основе. Если он будет в тюрьме, то понятно, что он не сможет исполнять свои обязанности. Пока его не заключат в тюрьму, он будет членом исполкома УЕФА", - добавил Павелко.

В феврале Печерский суд Киева отстранил Павелко от должности до 17 марта, позднее отстранение продлевалось два раза. Издание "Футбольный хаб" со ссылкой на адвоката Павелко Сергея Бойко сообщило, что исполняющим обязанности президента УАФ назначен вице-президент организации Олег Протасов. В апреле Павелко переизбрали в исполнительный комитет УЕФА на четыре года.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен. Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, Павелко вышел на свободу.