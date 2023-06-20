Ольховский назвал тяжелой победу теннисиста Рублева в первом круге турнира в Галле

Россиянин в трех сетах победил китайца У Ибина

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев одержал довольно тяжелую победу над китайцем У Ибином в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. В следующем круге россиянин сыграет с представителем Германии Янником Ханфманном.

"Довольно тяжелая победа, выиграл в трех сетах. Молодец, что выиграл, но он изначально был фаворитом матча. При том стиле игры, что сейчас существует в теннисе, Рублев может достигать хороших результатов на любом покрытии. Сейчас трава стала чуть более медленной, и многие игроки перестали выходить к сетке, как это было раньше, поэтому трава несколько теряет смысл как покрытие", - сказал Ольховский.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).